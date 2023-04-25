Евросоюз усилит контроль над 19 интернет-платформами и сервисами. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, «с большим размахом наступает и большая ответственность».

«Дополнительные обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах по состоянию на 25 августа для AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando», — сказал он.

В апреле 2022 года ЕС согласовал правила по контролю за контентом интернет-компаний. Крупным интернет-компаниям пришлось усилить надзор за незаконным контентом на своих платформах.

Компании столкнутся со штрафами до 6% от их общего оборота за нарушение правил, повторные нарушения могут привести к запрету на ведение бизнеса в ЕС.

Новые правила запрещают целевую рекламу, направленную на детей или основанную на конфиденциальных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды. Кроме того, будут запрещены практики, которые вводят людей в заблуждение, заставляя их предоставлять личные данные компаниям в интернете.

В марте того же года Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью компании.

В тот же день Роскомнадзор обязал российские СМИ маркировать компанию Meta Platforms как запрещенную в РФ организацию.