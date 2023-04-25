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Пляжи в Оренбургской области начнут готовить к купальному сезону в мае

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В Оренбургской области подготовка пляжей к купальному сезону начнется в мае. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает 25 апреля.

«Для открытия купального сезона температура воды должна быть не ниже 17–19 градусов. Полноценная подготовка пляжей в муниципалитетах начнется в мае», — рассказал старший государственный инспектор Юрий Коханенко.

На территории региона уже установилась теплая погода, но вода в реках по-прежнему остается ледяной, пишет РИА «Оренбуржье». Кроме того, во многих реках уровень воды еще не стабилизировался, что может быть опасным для жизни.

По данным МЧС, с начала 2023 года на водоемах региона погибли четыре человека. Для предотвращения трагедий госинспекторы ежедневно патрулируют объекты, в последний раз акция была проведена на реке Урал в районе набережной в Оренбурге.

Как уточняет 56orb.ru, не так давно соцсети облетело видео, на котором юный оренбуржец открывает купальный сезон. 15 марта мальчик решил исследовать озеро из талых вод на Загородном шоссе. Ребенок прорубал путь через лед от одного конца водоема до другого. Добравшись до берега, он снял ботинки, слил оттуда воду и решил пойти на второй круг. Трагедии не произошло, на как отразилось экстремальное купание на здоровье мальчика, неизвестно.

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