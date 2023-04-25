Жительница Башкирии порезала спящую 12-летнюю дочь ножом

Жительница Хайбуллинского района Башкирии ударила ножом в шею свою 12-летнюю дочь, пока она спала. Об этом 25 апреля сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан.

«Преступные действия злоумышленницы были пресечены оказанным активным сопротивлением дочери, которая проснулась, почувствовав боль, а также отцом потерпевшим, который забежал в дом и выхватил нож у женщины, после чего оказал дочери первую помощь», — сообщили в ведомстве.

В отношении 53-летней женщины возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Подозреваемая была помещена в лечебное учреждение специализированного типа. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили комплекс экспертиз.

Ранее, 14 апреля, в Бердске Новосибирской области десятилетний мальчик ударил другого ребенка ножом на детской площадке. Раненый ребенок был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.