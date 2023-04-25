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Юрист оценила предложение Минцифры обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры

Юрист Сарбукова: обязательная установка российской ОС на компьютеры нужна для технологической независимости
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Ведущий юрисконсульт юридической компании ЭБР Анна Сарбукова во вторник, 25 апреля, в беседе с «Известиями» оценила предложение Минцифры РФ об обязательной установке российских операционных систем (ОС) на компьютерах.

«Обязательная предустановка российских операционных систем на ввозимые в РФ ноутбуки давно назрела, поскольку может способствовать обеспечению технологической независимости продукции, используемой на территории России, от иностранных правообладателей операционных систем и в совокупности с тем, что некоторые производители оборудования, например Softline, планируют производить ноутбуки на территории особой экономической зоны в Калининградской области — обеспечить полноценное импортозамещение как оборудования, так и программного обеспечения», — отметила Сарбукова.

Юрист также выразила мнение, что обязанность ритейлеров переустанавливать российские ОС на первоначальных порах может привести к некоторым задержкам в продажах оборудования, поскольку работников ритейлеров необходимо будет обучить такой установке. Также она заметила, что необходимо будет проработать юридическую составляющую такой обязательной предустановки — российским вендорам ОС необходимо будет предоставить ритейлерам право на использование и распространение ОС, которые они обязаны будут устанавливать.

«Однако в перспективе наличие в продаже на российском рынке ноутбуков с предустановленными российскими операционными системами позволит обеспечить развитие российских операционных систем, поскольку их установка и последующая эксплуатация пользователями может выявить какие-либо сбои в их функционировании на конкретном устройстве конечного пользователя, что, как следствие, приведет к необходимости в их доработке и в конечном итоге может привести к тому, что российские ОС будут функционировать не хуже зарубежных аналогов», — добавила она.

Кроме того, юрист заявила, что необходимо будет увеличивать штат специалистов, осуществляющих поддержку, что приведет к увеличению рабочих мест в компаниях, занимающихся разработкой российских ОС.

По словам генерального директора компании разработчика российского веб-сервера «Angie» Заура Абасмирзоева, вокруг обязательно предустановленных ОС обязательно должна быть или экосистема программных продуктов, или условия, для их создания. Если сегодня есть отечественные разработчики, например офисного пакета и средств криптозащиты, то для систем автоматизации производства пока нет явных лидеров.

«Разработка ПО — это время. Компания должна вложить средства в разработку. Из условий для разработчиков, это могли бы быть или гранты, или договор, что разработанный продукт, завтра будет приобретен. Вопрос кем. Пользователи таких обещаний не дадут, а другим коммерческим компаниям нужна некая предсказуемость в результате, которую разработчик сегодня дать не может. По хорошему, цепочка должна тянуться из сферы образования, когда студенты обучаются, учатся разрабатывать программы и строить бизнес-процессы с учетом имеющихся прикладных программ и отечественных операционных систем», — подчеркнул эксперт, отметив, что усилий разработчиков в этой ситуации мало.

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Ранее в этот день стало известно, что Минцифры разрабатывает документ, согласно которому ритейлеров могут обязать заранее устанавливать российскую ОС на ноутбуки и компьютеры для продажи в РФ. Отмечалось, что инициатива выдвинута из соображений безопасности в связи с поставками по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления.

Ранее, 21 апреля, стало известно, что ведущие IT-игроки России на специальной встрече с главой Минцифры Максутом Шадаевым предварительно согласились не завышать цены на российское программное обеспечение, а также размещать актуальную информацию о предельной стоимости на официальном маркетплейсе российского ПО, рассказали «Известиям» участники дискуссии.

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