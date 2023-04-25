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Реставрацию самого большого живописного полотна завершили в Волгограде

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Фото: Администрация Волгоградской области
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В музее «Сталинградская битва» в Волгограде завершили реставрацию самого большого в России живописного полотна. Об этом сообщает региональная администрация.

«Восстановление холста и предметного плана панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» выполнено в Волгограде в год 80-летия Сталинградской Победы — реставрация стала очередным этапом масштабного обновления всего музея-заповедника», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», размер бесшовного холста составляет 16х120 м. Это крупнейшее живописное полотно в России и одно из крупнейших в Европе.

В рамках реставрации художники очистили полотна и предметы панорамы и восстановили отдельные детали. Всего было удалено около 200 кг пыли. Также установлен новый светоотражательный экран, на одной из диорам выполнена перенатяжка холста. Кроме того, специалисты укрепили красочный слой и заменили металлические детали каркаса.

Панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» создана студией военных художников М.Б. Грекова и открыта 8 июля 1982 года. Произведение является центром экспозиции музея-панорамы «Сталинградская битва».

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