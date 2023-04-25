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МЧС России доставило в Сирию около 460 т гуманитарной помощи

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Фото: МЧС России
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МЧС России доставило в Сирию, пострадавшую от землетрясения, примерно 460 т гуманитарной помощи, сообщается 25 апреля в Telegram-канале ведомства.

«Первый самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом прибыл в Сирию 12 апреля. С этого времени девятью бортами ведомственной авиации перевезено порядка 160 т одежды и продуктов питания», — приводятся в сообщении слова главы российского министерства Александра Куренкова.

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Землетрясения различной мощности фиксируются в Турции с февраля. В начале месяца разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке страны возле сирийской границы. Тогда число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тыс. человек, пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло более 5,8 тыс. человек.

После этого в регионе повторялись новые толчки, но с меньшей магнитудой.

Президент Сирии Башар Асад назвал ситуацию в республике после землетрясения катастрофической. Он заверил, что будет сделано всё для восстановления районов и помощи людям. Власти страны также выразили благодарность государствам, оказавшим помощь Сирии, в том числе России.

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