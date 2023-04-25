Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле

На предстоящем заседании 28 апреля Центробанк (ЦБ) снова оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 7,5%, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Об этом он рассказал «Известиям» 25 апреля.

«Несмотря на восстановление спроса и рост кредитования, явных причин повышать ставку сейчас не видно. Инфляция в годовом выражении опустилась ниже 3%, текущая инфляция тоже минимальная — 0,04% по данным на 17 апреля. Инфляционные ожидания населения на год вперед снижаются уже два месяца подряд и к апрелю составили 10,4%», — отметил он.

Эксперт также напомнил, что ранее регулятор сообщал, что инфляционные ожидания вернулись к диапазону, в котором находились в период низкой инфляции 2017–2020 годов, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе также заявила, что Центробанк не стремится загнать инфляцию к целевым 4% «любой ценой».

«На стороне предложения стоит также отметить снижение цен, например, на импортную электронику (благодаря накопленным запасам)», — добавил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

В то же время, по его мнению, и снижать ставку в этом месяце было бы преждевременно. Еще 20 апреля Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, подчеркнула, чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились.

При этом Жорнист отметил, что вопрос о снижении ставки остается на повестке дня.

«Все понимают, что годовая инфляция постепенно будет отходить от минимумов. Кроме того, в апреле, по данным ЦБ, после сохранявшегося на протяжении шести месяцев повышательного тренда склонность респондентов к сбережению перешла к снижению: доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, уменьшилась до 52,6% (–4,7 процентных пункта (п.п.) к марту)», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что регулятор не раз высказывал опасения, что рост сбережений может разогнать инфляцию, если население резко начнет тратить накопленное.

«Потенциальный рост заработных плат и рекордно низкая безработица также могут способствовать росту спроса. Наконец, остается и неопределенность с государственными расходами и уровнем бюджетного дефицита. Поэтому более вероятно, что ЦБ решит взять паузу, чтобы дождаться большей определенности и лучше понимать баланс рисков», — объяснил он.

Жорнист выразил мнение, что ближе к концу 2023 года можно будет увидеть снижение ставки — в пределах 1 п.п. в этом году — с продолжением в 2024-м.

«Большинство участников рынка также ждут сохранения ставки на уровне 7,5%, поэтому реакции на рынке мы в пятницу не ждем. Но если вдруг, вопреки прогнозам рынка, ставка изменится, то, конечно, последует сильная реакция», — сказал он.

Ранее, 21 апреля, 18 опрошенных «Известиями» банковских аналитиков так же выразили мнение, что Центробанк не изменит уровень ставки. Лишь в одной кредитной организации — крымском РНКБ — допустили незначительное повышение. Ожидается, что регулятор сохранит показатель в пятый раз подряд. Ключевую ставку снижали до 7,5% больше полугода назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.