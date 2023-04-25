Более 800 жителей Свердловской области пострадали от клещей

В Свердловской области за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились уже более 800 человек с начала сезона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«807 свердловчан пострадали от клещей с начала сезона. Это на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 220 детей», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ТагилСити.ру, случаи присасывания клещей отмечены в 53 муниципальных образованиях региона. Наибольшее число людей пострадали в Екатеринбурге (263 человека) и в Каменске-Уральском (90 человек). В Нижнем Тагиле зафиксировано 30 случаев.

В больницах с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» находится три человека, с клещевым иксодовым боррелиозом — семь человек.

Общая площадь участков, на которых в этом году пройдет акарицидная обработка, составляет 11 336 га. На сегодняшний день обработано 607,4 га.

25 апреля Роспотребнадзор сообщил, что всего в России с начала 2023 года на укусы клещей пожаловались более 12 тыс. человек.