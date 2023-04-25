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Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года
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Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США в 2024 году

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Президент США Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента в 2024 году. Об этом он сообщил в видеообращении к согражданам, которое было опубликовано во вторник, 25 апреля, в его Twitter-аккаунте.

«У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию <...>. Вот почему я вступаю в президентскую гонку», — заявил президент.

По словам американского лидера, когда он четыре года назад баллотировался в президенты, пообещал, что будет сражаться за душу Америки, и до сих пор делает это.

Действующий вице-президент США Камала Харрис объявила о своей готовности участвовать в выборах 2024 года вместе с Байденом.

Президент США сделал заявление о выдвижении на новый срок спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

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Комментируя заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва будет исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

Наряду с этим, согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы действующий американский президент баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.

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