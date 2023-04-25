Звучное право

Дело, которое выдалось рассматривать Девятому арбитражному апелляционному суду, простым или типовым назвать сложно. И тем более удивительным выглядит постановление, вынесенное по итогам его рассмотрения.

А теперь по порядку.

Два года назад в Московском городском суде столкнулись между собой два юридических лица — ООО «Издательство Джем» и ООО «Музыкальное право». Спор шел за право называться обладателем исключительных авторских и смежных прав Александра Барыкина.

«Музыкальное право» в обоснование своих требований ссылалось на цепочку договоров, включая договор 1997 года, заключенный Александром Барыкиным с некоей компанией из ныне недружественного государства — Traditional Export Import Group. Даже несмотря на то что представленные «Музыкальным правом» документы содержат множество пороков, которые не позволяют признать компанию надлежащим правообладателем, компания выступала в судах с очень активной наступательной позиции.

Необходимо отметить, что это не первая спорная цепочка договоров «Музыкального права» — аналогичная ситуация была, например, с наследниками Виктора Цоя, которые доказали в суде, что «Музыкальное право» существенно нарушает их права по заключенным лицензионным договорам, и суд вернул наследникам — отцу и сыну Виктора Цоя — их исключительные права.

Издательство «Джем» также является известным игроком в сфере креативных индустрий: буквально меньше месяца назад Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение о взыскании с «Музыкального права» в пользу Леонида Величковского более 3 млн рублей и о запрете использовать произведения автора. Что касается исковой деятельности «Джема», она не может не вызвать изумление количеством свободного времени и энергии юристов издательства: с 01.01.2021 г. по настоящее время в Московский городской суд «Джемом» было подано 122 гражданских иска, как следует из картотеки суда.

Необходимо отметить, что в части каталога Александра Барыкина позиция «Джема» выглядела более выигрышной, чем у «Музыкального права», — он приобрел исключительные права у наследников артиста, и в обоснование своих требований ссылался на заключенный лицензионный договор. А один из наследников активно поддерживал «Джем» в суде. Однако судьи обратили внимание, что ряд виниловых пластинок музыканта был выпущен в 80-е годы советской фирмой «Мелодия», и по своей инициативе привлекли «Мелодию» к участию в деле.

На протяжении своей почти 60-летней истории «Фирма Мелодия» создала огромное количество уникальных записей разных жанров — от классической музыки и советской эстрады до детских сказок и этнических эпосов, бесценных по своей культурной значимости для отечественного и мирового музыкального и исполнительского искусства. Одно из первостепенных направлений деятельности «Мелодии» сегодня — это сохранение фонотеки, культурного наследия, которое «Мелодия» бережно оцифровывает, реставрирует, собирает в цифровую базу, ведь подавляющее большинство фонограмм записывалось на оригинальные магнитные ленты. «Фирма Мелодия» с огромным уважением относится к авторам, артистам и их наследникам, поддерживая с ними партнерские и дружеские отношения, обращается за консультациями и советами в ходе работы над проектами и в обязательном порядке (если того требует законодательство и это не записи «Мелодии») заключает лицензионные договоры на получение прав.

Помимо процессов в Московском городском суде «Джем» и «Музыкальное право» вели спор за каталог Александра Барыкина в Арбитражном суде города Москвы — «Джем» требовал признать его правообладателем, а «Музыкальное право» доказывало, что права принадлежат ему. «Мелодии» пришлось включаться и в этот процесс, чтобы доказать свое законное право на те фонограммы, которые были выпущены еще на всесоюзной студии.

В качестве доказательств «Мелодия» представила оригинальные записи и архивные документы, подтверждающие факт производства фонограмм именно в студии фирмы. По словам представителя «Мелодии», генерального директора юридической компании IPCodex Натальи Полианчик, разбирательство в Арбитражном суде города Москвы длилось более года, за которые суд подробно исследовал и оценил все необходимые доказательства: «Мы четко заявили свою позицию: „Джем“ и „Музыкальное право“ могут сколько угодно делить между собой каталог Барыкина. Мы же претендуем лишь на те треки, которые были записаны „Фирмой Мелодия“. Впоследствии часть их была выпущена „Мелодией“ на виниле. Мы предоставили исчерпывающие доказательства правообладания: оригинальные магнитные ленты с записями „Карнавала“. Кроме того, мы сумели найти оригиналы паспортов записей. Это документы, в которых указаны все участники фонограммы за подписью членов редакционного совета, принимавшего запись. Суд первой инстанции обозрел все оригинальные документы — пожелтевшие за 40 лет упаковки и паспорта записей — и своей рукой заверил копии, приобщенные к материалам дела».

По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд города Москвы вынес решение в пользу «Мелодии», признав ее правообладателем и особо указав, что «с момента создания фонограмм до момента „появления“ документов у истца и ответчика прошли десятилетия, распался СССР, страна и ее граждане пережили самые напряженные 90-е годы, был принят Закон „Об авторском праве и смежных правах“, но ни один из музыкантов... не обратился к „Мелодии“ и не потребовал признания за ним смежных прав на исполнения и/или фонограммы. Спустя десятилетия с момента создания фонограмм и выпуска тиражей пластинок Всесоюзной фирмой граммофонных пластинок „Мелодия“ истец и ответчик, очевидно получившие от А. Барыкина / его наследников уже существующие фонограммы, заявляют свои права на объекты смежных прав, принадлежащих „Мелодии“, не предоставляя при этом ни доказательств создания „своих“ фонограмм, ни факт законного получения таких прав у А. Барыкина / его наследников».

Исходя из материалов дела, суд признал «факт создания спорных фонограмм Всесоюзной фирмой граммофонных пластинок „Мелодия“ доказанным, а представленный комплекс доказательств и обоснований принадлежности смежных прав „Мелодии“ — исчерпывающим».

Логично, что аналогичными были выводы и судей Московского городского суда — права на фонограммы, записанные на «Мелодии», признаны именно за «Мелодией».

Но истец не примирился и продолжил развивать наступление в публичном поле, а затем подал жалобу во вторую инстанцию — Девятый арбитражный апелляционный суд вместе с ответчиком — «Музыкальным правом». И тогда суд внезапно поддержал позицию «Джема» и «Музыкального права», найдя для этого более чем неожиданные аргументы. Якобы «Мелодия» могла выпустить свою продукцию — оспариваемые хиты Барыкина — на основе чужой фонограммы, сделанной где-то в неустановленном месте в неустановленное время. Причем председательствующая судья не сослалась на какие-либо документы или свидетельства, доказывающие это. Во всяком случае, в материалах суда сведений о недобросовестных действиях советской «Мелодии» не было.

Собственно, на самих конвертах с пластинками «Карнавала» и на коробке оригинала записи на магнитной ленте (зарегистрированной фонотекой «Мелодии» в 1981 году), а также на пластинке «Потерянный рай» (выпуск 1986 года) и в паспортах фонограмм указаны не только «Мелодия» с общеизвестным логотипом, но и известные штатные работники «Мелодии», принявшие участие в создании и выпуске записи, включая звукорежиссера Сергея Теплова, музреда проекта и главреда «Мелодии» Владимира Рыжикова и других. Официально в СССР они, разумеется, не могли бы работать «налево» в некоей чужой студии, тем более с публичным упоминанием на продукции своих имен. Эти документы опровергают основной аргумент версии судьи о том, что записи могли быть сделаны без привлечения ресурсов «Мелодии». Судом также не было принято во внимание видеоинтервью Александра Барыкина, находящееся в свободном доступе в интернете, где он рассказывает, как на «Мелодии» ему предложили записать альбом «Больше не встречу».

Суд проигнорировал и то, что при жизни Барыкин никогда не претендовал на эти записи. А после смерти Барыкина его наследники передали издательству «Джем» исключительные права на все композиции, найденные в памяти компьютера музыканта, не разбираясь, кому они принадлежат, и не представив никаких документов о своих правах, например договоров с «Мелодией». В доказательство своего права на фонограммы «Мелодии» один из наследников просто принес «мелодийные» пластинки в суд.

К делу были приобщены даже письменные пояснения таких мэтров, как Давид Тухманов и Владимир Матецкий, чьи произведения, в том числе, исполняли Александр Барыкин и группа «Карнавал». Композиторы неоднократно работали с Барыкиным и его коллективом и подтвердили, что Александр Барыкин записывал их песни именно в студии «Мелодии».

В соответствии с законной в то время практикой Всесоюзной студии артисты за участие в записи получали в обязательном порядке денежное вознаграждение, но права на фонограмму и зафиксированное в ней исполнение всегда оставались за «Мелодией».

Именно этот массив доказательств Арбитражный суд города Москвы посчитал исчерпывающим, признав права АО «Фирма Мелодия» как правопреемника изготовителя оспариваемых фонограмм.

Но Девятый арбитражный апелляционный суд, по сути, аннулировал предыдущие решения, а заодно и все доказательства, доводы очевидцев. Есть в законе такое понятие, как «злоупотребление правом», которым грешат немало юристов: если ты проиграл суд в пух и прах, попробуй развернуть дело на новое рассмотрение, обвиняя оппонентов или суд во всех возможных нарушениях, вдруг что-то да сыграет.

В судебных разбирательствах вокруг наследия Барыкина вообще немало «чудес». Например, издательство «Джем» даже пошло на мировое соглашение с VK в одном из дел о нарушении смежных прав, рассмотренных в пользу «Мелодии» в Московском городском суде. Исключительно для того, чтобы отменить решение в пользу АО «Фирма Мелодия», ведь мировое соглашение означает «обнуление» очень невыгодного для «Джема» и «Музыкального права» вердикта, подтверждавшего на конкретном примере правопреемственность нынешней «Мелодии» в отношении советской предшественницы, а также принадлежность ей смежных прав на спорные фонограммы с записями исполнений Александра Барыкина. И хитрость в формате данной сделки удалась: фирма «Мелодия» попала в неприятную коллизию и вынуждена вновь отстаивать свои права на очередном витке многомесячных тяжб, хотя закон и логика на ее стороне.

Жалоба на определение суда об утверждении мирового соглашения в настоящее время находится на рассмотрении в Верховном Суде Российской Федерации. «Мелодия» надеется, что жалоба не останется без внимания и по ней будет принято законное решение. АО «Фирма Мелодия» также готовит жалобу в Суд по интеллектуальным правам. Предмет кассационной жалобы — постановление Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы, усомнившегося в том, что компания владеет правами на восемь фонограмм знаменитого советского и российского музыканта Александра Барыкина.

Президент России в своих выступлениях неоднократно обращал внимание на то, что интеллектуальная собственность — это капитал, ценность России, в том числе и пришедшая из СССР. Она подлежит особой защите. «Мы должны создать такую систему защиты интеллектуальной собственности, которая была бы привлекательной для инвесторов», — отмечал глава государства в 2012 году. Именно благодаря поручениям президента студия «Союзмультфильм» вернула себе права на золотую советскую коллекцию и смогла вложить вырученные средства в развитие российской анимации. Однако, как выяснилось, с президентом согласны не все: иногда, не имея на руках ни одного доказательства записи фонограммы или получения прав у студии звукозаписи, можно чудесным образом выиграть все процессы.

Между тем «Мелодия» готовится к юбилейному году — в следующем году компании исполнится 60 лет, и очень жаль, что сотрудники тратят время и силы не на сохранение культурного наследия страны, а на походы по судам.