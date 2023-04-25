Марка электромобилей Evolute анонсировала комплектацию нового кроссовера i-SKY. Известно, что авто станет третьей моделью в продуктовой линейке, рассказал источник «Известиям» во вторник, 25 апреля.

Спортивно-утилитартный автомобиль будет иметь передний привод, габаритную длину 4565 мм при колесной базе в 2715 мм.

Кроме того, i-SKY оснащен высокотехнологичным синхронным двигателем мощностью 204 л.с. При этом емкость тяговой батареи составляет 85,9 кВч, а время быстрой зарядки аккумулятора до 80% — не более 45 минут. Максимальный прогон на одном полном заряде составил 511 км.

Максимальная скорость кроссовера — 180 км/ч. Для различных условий эксплуатации предусмотрено несколько режимов движения: экономичный, комфортный и спортивный. Кроме того, в режиме «кемпинг» пользователи могут подключать внешние бытовые устройства для питания от электрокара через обычную розетку на 220 В.

Помимо этого, i-SKY оснащен светодиодной оптикой с несколькими вариантами анимации при зарядке и приближении владельца. В число теплых опций для российского рынка входят: подогрев передних и задних сидений, форсунки. Передние сиденья имеют регулировки с электроприводом: водительское настраивается в 10 различных направлениях, пассажирское — в четырех. Также кресло водителя оборудовано памятью настроек, вентиляцией и функцией точечного массажа.

Источник пояснил, что всё важное для управления авто — рядом с водителем. Так, рулевое колесо с электроусилителем регулируется по вылету и высоте, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма демонстрирует всю необходимую информацию, рядом на передней панели предусмотрен эргономичный держатель для смартфона и несколько разъемов для подзарядки гаджетов. Видеорегистратор и датчики давления в шинах уже встроены.

Также авто имеет шесть подушек безопасности, камеру кругового обзора 360◦ и системы электронных помощников.

Цена i-SKY пока неизвестна.

Ранее в этот день стало известно о скором появлении на российском рынке еще одного китайского авто марки Livan. Производитель начнет продажи кроссовера X3 Pro в России в мае, а вскоре к этой модели добавятся еще две. Livan X3 Pro — кроссовер с передним приводом, созданный на основе Geely Vision X3 и Maple Leaf 30X. Мотор авто 1,5 л мощностью 113 л.с. Он работает с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.