Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил о совещании Киева с США и ЕС при голосовании по членству Косово в СЕ
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле
Общество
Глава РЖД рассказал о внедрении беспилотных «Ласточек» на МЦК в 2024 году
Армия
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Алла Манилова покинет пост замминистра культуры РФ
Общество
В России стартовала акция «Георгиевская лента»
Армия
ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Мир
Шойгу провел двусторонние переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии
Экономика
Правительство отозвало поправки о налогах для работающих в РФ из-за границы
Авто
Livan начнет продажи автомобилей в России в мае
Общество
Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая для подготовки к Дню Победы
Политика
Персоной нон грата в РФ объявлен 1-й секретарь посольства Молдавии
Мир
Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года

Evolute анонсировала комплектацию нового кроссовера i-SKY

0
Фото: Evolute
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Марка электромобилей Evolute анонсировала комплектацию нового кроссовера i-SKY. Известно, что авто станет третьей моделью в продуктовой линейке, рассказал источник «Известиям» во вторник, 25 апреля.

Спортивно-утилитартный автомобиль будет иметь передний привод, габаритную длину 4565 мм при колесной базе в 2715 мм.

Кроме того, i-SKY оснащен высокотехнологичным синхронным двигателем мощностью 204 л.с. При этом емкость тяговой батареи составляет 85,9 кВч, а время быстрой зарядки аккумулятора до 80% — не более 45 минут. Максимальный прогон на одном полном заряде составил 511 км.

Максимальная скорость кроссовера — 180 км/ч. Для различных условий эксплуатации предусмотрено несколько режимов движения: экономичный, комфортный и спортивный. Кроме того, в режиме «кемпинг» пользователи могут подключать внешние бытовые устройства для питания от электрокара через обычную розетку на 220 В.

Помимо этого, i-SKY оснащен светодиодной оптикой с несколькими вариантами анимации при зарядке и приближении владельца. В число теплых опций для российского рынка входят: подогрев передних и задних сидений, форсунки. Передние сиденья имеют регулировки с электроприводом: водительское настраивается в 10 различных направлениях, пассажирское — в четырех. Также кресло водителя оборудовано памятью настроек, вентиляцией и функцией точечного массажа.

Источник пояснил, что всё важное для управления авто — рядом с водителем. Так, рулевое колесо с электроусилителем регулируется по вылету и высоте, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма демонстрирует всю необходимую информацию, рядом на передней панели предусмотрен эргономичный держатель для смартфона и несколько разъемов для подзарядки гаджетов. Видеорегистратор и датчики давления в шинах уже встроены.

Также авто имеет шесть подушек безопасности, камеру кругового обзора 360◦ и системы электронных помощников.

Цена i-SKY пока неизвестна.

Гибридный Шанхай: почему именитые автобренды отстают от китайцев
Электрический Maybach, суперпикап и новая марка для России — что показали на Шанхайском автосалоне

Ранее в этот день стало известно о скором появлении на российском рынке еще одного китайского авто марки Livan. Производитель начнет продажи кроссовера X3 Pro в России в мае, а вскоре к этой модели добавятся еще две. Livan X3 Pro — кроссовер с передним приводом, созданный на основе Geely Vision X3 и Maple Leaf 30X. Мотор авто 1,5 л мощностью 113 л.с. Он работает с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023