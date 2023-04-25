Сроки сезона охоты назвали в Архангельской области

Весенняя охота на водоплавающую дичь стартует в Архангельской области с 1 мая. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.

Норма добычи гусей и казарок на одного охотника составляет 20 особей, селезней — десять особей. Кроме того, можно отстрелить до 10 вальдшнепов. На Новой Земле нормы добычи каждого вида составляют 20 штук.

В южных районах Поморья охота разрешена с 1 мая, в северных районах — с 7 мая, в Мезенском округе — с 10 мая. Охотиться на Новой Земле можно с 31 мая. Продолжительность охоты составляет 10 дней.