Губернатор заявил о проведении парада 9 мая в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске пройдут парады в честь Дня Победы. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Парад Победы будет в Ростове, в Новочеркасске будет. Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных мероприятий. Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове мы проводить не будем», — заявил Голубев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор подчеркнул, что в регионе планируют поздравлять ветеранов. Не будут отменяться и возложения венков и салют.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 апреля подтвердил, что во вторник, 9 мая, в Москве пройдет парад, который будет посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В тот же день представитель Кремля заявил, что Москва специально не приглашала иностранных лидеров на парад в этом году, так как отмечается некруглая дата. По его словам, присутствовать на параде на Красной площади будет только президент Киргизии Садыр Жапаров. Политик посетит Россию с визитом в эти даты.

Федеральная служба охраны 25 апреля сообщила, что Красную площадь в Москве закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая для подготовки к Дню Победы.