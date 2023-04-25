Захарова назвала циничными слова Кирби о невыдаче виз российским журналистам

Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о причинах невыдачи виз российским журналистам является циничным. Об этом 25 апреля сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Самый верх настоящего цинизма заключается в том, что вышел на CNN господин Кирби и сказал, отвечая на вопрос, почему они не выдали визы, что они таким образом защищают свободу слова и обеспечивают права журналистов, а российские журналисты являются государственными, поэтому они не представляют свободные СМИ», — сказала она в эфире Первого канала.

Накануне Кирби попытался объяснить отказ журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в получении виз. По его словам, отказ связан с якобы пропагандистской деятельностью российских государственных СМИ.

Политолог Джон Вароли высказал мнение, что решение Вашингтона отказ в визах российским журналистам и лишение их возможности обозревать заседания Совета Безопасности ООН не имеет никакого значения. Он отметил, что причиной подобного поведения является беспомощность и неспособность повлиять на стремительно меняющийся мир.

Также 24 апреля Захарова сообщила, что Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Днем ранее Захарова сообщила, что российским журналистам не выдают визы США для поездки на заседание Совета Безопасности ООН. Она добавила, что американское посольство в РФ работает над решением этой ситуации.

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.

Провокации против дипломатов и журналистов из России, в том числе связанные с отказом в выдаче им виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую Россией с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. О начале спецоперации объявил президент России Владимир Путин.