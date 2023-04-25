Песков выступил на московской площадке Просветительского марафона Знание.Первые

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил на московской площадке федерального Просветительского марафона Знание.Первые Российского общества «Знание» и рассказал молодежи о лжи, которая распространяется о России за рубежом.

«Против нас, нашей страны ведется гибридная война. Это требует от нас силы воли, веры в свою правоту, уверенности в своих силах, креатива, настойчивости, активности и понимания того, что происходит, — заявил пресс-секретарь президента. — Ложь является неотъемлемой частью той самой гибридной войны. Иногда это просто ложь, иногда сознательная недосказанность, иногда сознательное однобокое освещение тех или иных событий, которые происходят с нами или вокруг нас, иногда это искажение фактов. Но каждый раз это описывается красивым русским словом «вранье».

В подтверждение Дмитрий Песков привел несколько самых вопиющих примеров такой лжи. В том числе тезис о том, что «агрессивная Россия начала ничем не спровоцированную специальную военную операцию без каких-либо на то причин». Те, кто говорят подобное, никогда не рассказывают всю предысторию, как восемь лет погибали граждане Донбасса, не показывают кладбища с детьми, не освещают гибель пожилых людей, умалчивают о перевороте на Украине, отметил пресс-секретарь президента.

Еще один пример связан с экономикой России.

«Наша экономика разрушена, утверждают на Западе. Действительно, сейчас против России введены беспрецедентные санкции: никогда в мире не было введено такого количества санкций против одной страны. Президент США [Джо Байден] говорил, что экономика России развалена. Это вранье, это та же самая огромная великая ложь», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Спикер также обратил внимание зрителей марафона на прогноз роста внутреннего валового продукта в 2023 году — на 1,2%.

«В нынешних условиях это фантастика. И об этом надо говорить без лишней скромности», — сказал пресс-секретарь президента.

Еще одна неправда касается ухода иностранных компаний с российского рынка. Дмитрий Песков отметил, что до начала специальной военной операции в России было порядка 1,4 тыс. зарубежных компаний, которые в свою очередь имели 2405 дочерних фирм. По состоянию на сегодняшний день из России ушли 120 компаний.

«Так или иначе, остальные здесь и не хотят уходить. Даже те, кто уходит, тихонько «под ковром» проговаривают условия возвращения и не жгут мосты. Всё гораздо лучше, чем пытается представить себе коллективный Запад», — отметил Дмитрий Песков.

Представители западных стран также заявляют об изоляции России. Этот тезис, по словам пресс-секретаря президента, опровергается недавними поездками министра иностранных дел России Сергея Лаврова в государства Латинской Америки, его выступлением в Совете Безопасности ООН. Наша страна участвует во многих интеграционных объединениях, во многих форматах сотрудничества.

«Мир гораздо больше и многообразнее, чем «большая семерка» или коллективный Запад», — заявил Дмитрий Песков.

Спикер также добавил: «Вы, наверное, слышали высказывания о том, что у Владимира Путина много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, его энергетике можно только позавидовать. Ни в каких бункерах он никогда не сидел, это очевидно».

В заключение выступления заместитель руководителя администрации президента РФ оценил перспективы снятия санкций в отношении России.

«Санкции в отношении России будут сняты, но на их место введут новые санкции. Вы должны это понимать. Их может стать меньше, но замысел и устремление коллективного Запада, особенно англосаксов — Великобритании и США, замысел по подавлению России, стремление избавиться от России никуда не денется. Давление на Россию не сократится. Выстраивая свою жизнь, вы должны исходить из этого. Вы должны понимать, что вам с этим жить, но это абсолютно не является преградой для того, чтобы вы прекрасно развивались и строили прекрасную Россию», — резюмировал Дмитрий Песков.

Федеральный Просветительский марафон Знание.Первые начался 24 апреля. Помимо Дмитрия Пескова, среди спикеров первого дня в Москве министр финансов РФ Антон Силуанов, министр просвещения Сергей Кравцов, врио главы ДНР Денис Пушилин, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, гендиректор студии «Рок», президент международного кинофестиваля «Послание к человеку», кинорежиссер, продюсер Алексей Учитель, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и многие другие.

Выступления лекторов Знание.Первые идут с 24 по 26 апреля одновременно во всех пяти студиях марафона — в Центральном Манеже в Москве, в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Онлайн-зрители могут следить за параллельными трансляциями на сайте https://marathon.znanierussia.ru, в группе Российского общества «Знание» «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от «Сбера».

Трехдневная программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего, ведь Россия сегодня – это страна стремительных изменений, ее будущее зависит от каждого из нас. Лекторы марафона: руководители крупных компаний, известные ученые, выдающиеся представители сферы культуры и искусства, военнослужащие и военные корреспонденты, врачи, государственные деятели и многие другие профессионалы. Они показывают молодежи возможности для самореализации, ориентиры и варианты действий, чтобы ребята могли увидеть в этом потенциал для себя, выбрать то, что их больше всего интересует, активно двигаться вперед по пути самореализации, стать авторами своего будущего и будущего своей страны.