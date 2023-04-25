Женщину осудили за убийство знакомого путем поджога в Орле
В Орле вынесен приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью. Женщина подожгла одежду на своем знакомом.
Преступление было совершено в октябре 2022 года. Обвиняемая вместе с мужчиной распивала спиртные напитки. Внезапно между ними возник конфликт на почве ревности. Женщина облила потерпевшего бензином и подожгла его, пишет InfoOrel.ru.
Из-за стремительного распространения огня по голове, туловищу и конечностям мужчина получил ожоги примерно 50% поверхности тела. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Суд назначил обвиняемой 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.