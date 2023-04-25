Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле
Общество
Глава РЖД рассказал о внедрении беспилотных «Ласточек» на МЦК в 2024 году
Армия
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Алла Манилова покинет пост замминистра культуры РФ
Общество
В России стартовала акция «Георгиевская лента»
Армия
ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Мир
Шойгу провел двусторонние переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии
Экономика
Правительство отозвало поправки о налогах для работающих в РФ из-за границы
Авто
Livan начнет продажи автомобилей в России в мае
Общество
Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая для подготовки к Дню Победы
Политика
Персоной нон грата в РФ объявлен 1-й секретарь посольства Молдавии
Мир
Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года
Происшествия
В Запорожской области ВСУ обстреляли город Токмак

Юрист оценил идею обязать блогеров платить НДФЛ с доходов от иностранных платформ

Юрист Казанцев: обязать блогеров платить НДФЛ с доходов от иностранных платформ будет не сложно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реализовать инициативу, в рамках которой планируется обязать блогеров, работающих за границей и размещающих контент на иностранных платформах, платить НДФЛ с доходов, которые они получили из России, будет совсем не сложно. Об этом 25 апреля «Известиям» заявил юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев.

Ранее в этот день «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник сообщили, что Минфин РФ подготовил пакет соответствующих поправок в ст. 208 Налогового кодекса (доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами), а 24 апреля правительство внесло этот пакет в Госдуму. Однако позже в пресс-службе кабмина сообщили, что отозвали поправки о налогах, так как в законопроект «необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Госдуму».

«Реализовать на практике эту инициативу будет совсем не сложно, поскольку речь идет о доходах, получаемых на счета в российских банках или от российских рекламодателей. Такие доходы налоговая сможет без особых проблем отследить с помощью выписок по счетам блогеров и/или рекламодателей», — заявил Казанцев.

Он объяснил, что в текущей редакции Налогового кодекса (НК) РФ обложение дохода физического лица налогом зависит от того, является ли оно налоговым резидентом России. Резиденты должны платить НДФЛ как с доходов, полученных от источников в РФ, так и с доходов от источников за пределами страны. А те, кто не являются резидентами, должны платить налоги только с доходов от российских источников.

При этом, как отметил юрист, правила определения местонахождения источника дохода закреплены в ст. 208 НК РФ. Однако ее текущая редакция не позволяет однозначно отнести к доходам, получаемым от российских источников, те доходы, которые получают за рекламу в зарубежных соцсетях. Так как соцсети считаются зарубежными, то деятельность как бы ведется не в РФ даже в тех случаях, когда и блогер, и его аудитория, и рекламодатели относятся к России.

«Вот эту ситуацию и хотят дописать в ст. 208 НК РФ, чтобы доходы от рекламы российских рекламодателей российскими блогерами для российской аудитории в зарубежных сетях считались доходами, полученными от источников в РФ, и облагались НДФЛ даже тогда, когда блогер не считается налоговым резидентом этой страны», — отметил он.

При этом он напомнил, что для утраты статуса налогового резидента РФ достаточно находиться за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд.

«В свете последних инициатив по закручиванию гаек в сфере налогообложения уехавших из России граждан этот законопроект смотрится вполне логичным шагом. Если российский блогер надолго уехал из России, но продолжает зарабатывать на российской аудитории и получает деньги от российских рекламодателей, такой доход вполне логично можно считать полученным от источников в РФ и включать его в налогооблагаемую базу по НДФЛ», — подытожил Казанцев.

Кануть в ленту: за год российские блогеры потеряли до 80% дохода
Как авторы контента пытаются компенсировать убытки и насколько им это удается

Юрист Алексей Гатин 21 марта в беседе с «Известиями» раскрыл схему ухода блогеров от налогов. По его словам, блогеры, которые попали в поле зрения правоохранительных органов, могли заниматься дроблением бизнеса, что является самым распространенным нарушением в части налогообложения.

Минцифры сформулировало предложение о том, что иностранные социальные сети могут обязать выплачивать подоходный налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в соцсетях, еще в марте 2021 года. Отмечалось, что блогеры обычно получают деньги за рекламу на личный счет и никак его не оформляют.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023