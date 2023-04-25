Юрист оценил идею обязать блогеров платить НДФЛ с доходов от иностранных платформ

Реализовать инициативу, в рамках которой планируется обязать блогеров, работающих за границей и размещающих контент на иностранных платформах, платить НДФЛ с доходов, которые они получили из России, будет совсем не сложно. Об этом 25 апреля «Известиям» заявил юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев.

Ранее в этот день «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник сообщили, что Минфин РФ подготовил пакет соответствующих поправок в ст. 208 Налогового кодекса (доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за ее пределами), а 24 апреля правительство внесло этот пакет в Госдуму. Однако позже в пресс-службе кабмина сообщили, что отозвали поправки о налогах, так как в законопроект «необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Госдуму».

«Реализовать на практике эту инициативу будет совсем не сложно, поскольку речь идет о доходах, получаемых на счета в российских банках или от российских рекламодателей. Такие доходы налоговая сможет без особых проблем отследить с помощью выписок по счетам блогеров и/или рекламодателей», — заявил Казанцев.

Он объяснил, что в текущей редакции Налогового кодекса (НК) РФ обложение дохода физического лица налогом зависит от того, является ли оно налоговым резидентом России. Резиденты должны платить НДФЛ как с доходов, полученных от источников в РФ, так и с доходов от источников за пределами страны. А те, кто не являются резидентами, должны платить налоги только с доходов от российских источников.

При этом, как отметил юрист, правила определения местонахождения источника дохода закреплены в ст. 208 НК РФ. Однако ее текущая редакция не позволяет однозначно отнести к доходам, получаемым от российских источников, те доходы, которые получают за рекламу в зарубежных соцсетях. Так как соцсети считаются зарубежными, то деятельность как бы ведется не в РФ даже в тех случаях, когда и блогер, и его аудитория, и рекламодатели относятся к России.

«Вот эту ситуацию и хотят дописать в ст. 208 НК РФ, чтобы доходы от рекламы российских рекламодателей российскими блогерами для российской аудитории в зарубежных сетях считались доходами, полученными от источников в РФ, и облагались НДФЛ даже тогда, когда блогер не считается налоговым резидентом этой страны», — отметил он.

При этом он напомнил, что для утраты статуса налогового резидента РФ достаточно находиться за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд.

«В свете последних инициатив по закручиванию гаек в сфере налогообложения уехавших из России граждан этот законопроект смотрится вполне логичным шагом. Если российский блогер надолго уехал из России, но продолжает зарабатывать на российской аудитории и получает деньги от российских рекламодателей, такой доход вполне логично можно считать полученным от источников в РФ и включать его в налогооблагаемую базу по НДФЛ», — подытожил Казанцев.

Юрист Алексей Гатин 21 марта в беседе с «Известиями» раскрыл схему ухода блогеров от налогов. По его словам, блогеры, которые попали в поле зрения правоохранительных органов, могли заниматься дроблением бизнеса, что является самым распространенным нарушением в части налогообложения.

Минцифры сформулировало предложение о том, что иностранные социальные сети могут обязать выплачивать подоходный налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в соцсетях, еще в марте 2021 года. Отмечалось, что блогеры обычно получают деньги за рекламу на личный счет и никак его не оформляют.