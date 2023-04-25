У ресурсов правительства Москвы появился новый метод авторизации

Пользователям портала mos.ru, а также других городских онлайн-ресурсов и сервисов, стала доступна авторизация через Tinkoff ID. Об этом сообщается в пресс-релизе «Тинькофф».

«Теперь с помощью Tinkoff ID можно безопасно и за пару кликов авторизоваться на официальном сайте и в приложении правительства Москвы mos.ru, а также на всех порталах и в приложениях, где доступна авторизация через Mos. ID, то есть на десятках городских информационных ресурсах», — рассказали в компании.

Среди них такие ресурсы, как Активный гражданин, Московская электронная школа, Московский паркинг, портал Наш город, Московский транспорт и другие.



Tinkoff ID использует систему авторизации OAuth 2.0, позволяющую не вводить логин и пароль на каждом сайте. Все данные, необходимые для получения городских услуг, будут подтягиваться автоматически.

Авторизуясь через Tinkoff ID, пользователь автоматически проходит и верификацию (при условии наличия данных СНИЛС в личном кабинете), а его учетная запись получает статус полной, благодаря чему у него открывается доступ к максимально возможному списку услуг и сервисов портала mos.ru.

«Верификация профиля через Tinkoff ID на портале поможет получить расширенный список всех услуг — от записи к врачу или детский сад до получения доступа к электронной медкарте и подаче заявлений на городские меры поддержки. Теперь наши клиенты смогут получить доступ ко всем этим услугам так же быстро и безопасно, как они это делают внутри нашей экосистемы», — отметил руководитель сервиса Tinkoff ID Виталий Бриедис.



Как сообщил замглавы столичного департамента информационных технологий Владислав Шишмарев, город заинтересован «в интеграции городских интернет-ресурсов с проектами партнеров, которые создают полезные сервисы для жителей». «Такое сотрудничество поможет предоставить горожанам еще больше удобных способов регистрации и авторизации на московских интернет-ресурсах — а значит, сделает их еще более доступными для различных категорий пользователей», — добавил он.