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У ресурсов правительства Москвы появился новый метод авторизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Пользователям портала mos.ru, а также других городских онлайн-ресурсов и сервисов, стала доступна авторизация через Tinkoff ID. Об этом сообщается в пресс-релизе «Тинькофф».

«Теперь с помощью Tinkoff ID можно безопасно и за пару кликов авторизоваться на официальном сайте и в приложении правительства Москвы mos.ru, а также на всех порталах и в приложениях, где доступна авторизация через Mos. ID, то есть на десятках городских информационных ресурсах», — рассказали в компании.

Среди них такие ресурсы, как Активный гражданин, Московская электронная школа, Московский паркинг, портал Наш город, Московский транспорт и другие.


Tinkoff ID использует систему авторизации OAuth 2.0, позволяющую не вводить логин и пароль на каждом сайте. Все данные, необходимые для получения городских услуг, будут подтягиваться автоматически.

Авторизуясь через Tinkoff ID, пользователь автоматически проходит и верификацию (при условии наличия данных СНИЛС в личном кабинете), а его учетная запись получает статус полной, благодаря чему у него открывается доступ к максимально возможному списку услуг и сервисов портала mos.ru.

«Верификация профиля через Tinkoff ID на портале поможет получить расширенный список всех услуг — от записи к врачу или детский сад до получения доступа к электронной медкарте и подаче заявлений на городские меры поддержки. Теперь наши клиенты смогут получить доступ ко всем этим услугам так же быстро и безопасно, как они это делают внутри нашей экосистемы», — отметил руководитель сервиса Tinkoff ID Виталий Бриедис.


Как сообщил замглавы столичного департамента информационных технологий Владислав Шишмарев, город заинтересован «в интеграции городских интернет-ресурсов с проектами партнеров, которые создают полезные сервисы для жителей». «Такое сотрудничество поможет предоставить горожанам еще больше удобных способов регистрации и авторизации на московских интернет-ресурсах — а значит, сделает их еще более доступными для различных категорий пользователей», — добавил он.

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