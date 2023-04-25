Почти 500 человек пострадали от укусов клещей в Тюмени

В Тюмени 484 человека обратились к медикам с укусами клещей. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Сезон активности клещей начался 2 марта. По последним данным, случаи энцефалита и клещевого боррелиоза в регионе не зарегистрированы.

В общей сложности в Тюменской области от укусов вредителей пострадали 685 человек. Жителям региона напоминают, что при присасывании клеща следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае с начала 2023 года от укусов клещей пострадали 150 человек. Активность вредителей наблюдается в 17 районах.