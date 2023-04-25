В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут об изменениях в правилах оказания первой помощи
- Новости
- Пресс-релизы
- В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут об изменениях в правилах оказания первой помощи
26 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работника скорой медицинской помощи, который отмечается 28 апреля.
Участники:
- Леонид Дежурный, главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи, руководитель Методического аккредитационно-симуляционного центра ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России;
- Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции ОНЛАЙН при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.