Житель Москвы умер во время тренировки в бассейне фитнес-клуба

В Москве 24 апреля 54-летний мужчина умер во время тренировки в бассейне фитнес-клуба.

Как сообщил источник «Известий», инцидент произошел в фитнес-клубе на улице Правды. Примерно через час после начала тренировки клиент почувствовал себя плохо.

Приехавшие по вызову сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.

«Смерть мужчины, по предварительным данным, наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности», — сообщил собеседник.

22 декабря 2022 года в городе Байконур девятилетний мальчик умер во время тренировки в ГБУ «Бассейн Орион». Во время тренировки в бассейне мальчик почувствовал недомогание. Позже приехавшая на вызов бригада скорой помощи зафиксировала смерть ребенка.