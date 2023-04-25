Военный суд приговорил бывшего ефрейтора Трачука к 14 годам колонии за госизмену

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам колонии Илью Трачука, обвиняемого в госизмене и незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сообщил 25 апреля представитель суда.

По данным источника «РИА Новости», Трачук — бывший военнослужащий.

«По совокупности преступлений окончательное наказание назначено <...> в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказал собеседник информагентства.

Кроме того, отмечается, что фигурант дела лишился воинского звания «ефрейтор».

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме из-за рассматриваемых материалов с грифом «Совершенно секретно».

18 апреля депутаты Госдумы приняли во II и III чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену. До этого по статье «Госизмена» нарушителям грозило от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Ранее, 11 апреля, уголовное дело о госизмене было возбуждено в отношении жителя Хабаровска, который переводил деньги для нужд Вооруженных сил Украины.