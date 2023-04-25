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Внедорожник Land Rover полностью сгорел ночью в Пензе

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Внедорожник Land Rover сгорел на перекрестке улиц Мира и Окружной в Пензе, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

ЧП произошло 24 апреля, сообщение о возгорании поступило спасателям в 23:14. Тушить пылающую машину направили шесть человек и одну единицу техники, пишет ИА «Пенза-пресс».

В результате пожара иномарка полностью выгорела, пострадавших нет. Причина устанавливается.

Ранее в апреле сообщалось, что пожилые мужчина и женщина погибли при пожаре в Пензенской области. ЧП произошло в ночь на 11 апреля в поселке Лунино.

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