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В Совфеде указали на минимальное влияние Байдена на ситуацию в мире

Сенатор Климов: наличие Байдена на посту президента США минимально влияет на ситуацию в мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Наличие или отсутствие Джо Байдена на посту президента США имеет минимальное отношение к тому, что происходит в России или в мире. Об этом 25 апреля «Известиям» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Ранее в этот день Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборах главы государства в 2024 году.

«В XXI веке мы смотрим спектакль, на сцене которого актеры: есть актеры первой величины — Байден и так далее, есть актеры массовки — [президент Украины Владимир] Зеленский, например. Но спектакль держится на режиссере, сценаристе и на директоре театра. А этих людей мы толком не знаем. То есть я догадываюсь, кто это может быть, но это люди, которые стоят глубоко за кулисами», — сказал сенатор.

Климов отметил, что Вашингтон возвел декорацию демократии, «на фоне которой идут какие-то внутривидовые состязания правящего класса США».

«И чем бы состязания ни кончились, они (американцы. — Ред.) всё равно будут считать экзистенциальной угрозой Россию и КНР. И в какой форме они будут продолжать на нас наскакивать, это зависит не столько от актеров, сколько от режиссеров и директора театра. Эти люди вне демократии. Любой человек в мире знает, кто руководит Россией, Китаем. А кто руководит США — только очень неумный человек или провокатор скажет, что это Байден», — заключил он.

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25 апреля программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов сказал «Известиям», что Байден имеет высокие шансы на переизбрание в 2024 году.

Собеседник «Известий» отметил, что в настоящее время складывается ситуация, в которой за президентское кресло будут бороться Байден и его оппонент, кандидат от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп. В таком случае, считает американист, борьба будет жесткой.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

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