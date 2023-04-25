Шойгу провел двусторонние переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу провел ряд двусторонних переговоров с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ во вторник, 25 апреля.

«В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности», — говорится в Telegram-канале.

В этот день в Москве прошли четырехсторонние переговоры министров обороны. На встрече они обсудили практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений.

«Отдельное внимание уделено вопросам противодействия всем проявлениям террористических угроз, борьбе со всеми экстремистскими группировками на территории Сирии», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации усилий для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину. Министры военных ведомств обратили особое внимание на конструктивный характер прошедшей беседы в таком формате и необходимость ее продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике и регионе в целом.

3 и 4 апреля в Москве уже проходила встреча замминистров иностранных дел России, Сирии, Турции и Ирана, которую ранее анонсировал глава иранского МИДа Хосейн Амирабдоллахиан. Главной целью переговоров министр назвал сближение взглядов Анкары и Дамаска. При этом Тегеран и Москва также приложат усилия к достижению данной цели.