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«Евротранс» сообщил о трехкратном росте прибыли в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Компания «Евротранс», владелец бренда заправочных станций «Трасса», отчиталась о троекратном росте чистой прибыли в 2022 году, сообщили «Ведомости». Так, в 2021 году чистая прибыль АО «Евротранс» составила 0,555 млрд рублей, а в 2022 году — уже 1,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности, по итогам 2022 года консолидированная выручка АО «Евротранс» по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 26,5%, достигнув 61,9 млрд рублей, что на 16% выше, чем ожидалось. За тот же период EBITDA вырос в два раза — до 6,5 млрд руб., что более чем на 6% выше прогнозов. Как заявили эксперты независимого аудитора «Аудит Проф Гарант», компании удалось добиться существенного превышения прогнозов по основным показателям, в первую очередь, благодаря росту узнаваемости бренда.

По оценкам экспертов внутри компании, АО «Евротранс» занимает 2-е место среди независимых операторов АЗС в Московском регионе, занимая 3,2% рынка. В интервью «Ведомостям» владельцы сети рассказали о планах выйти на IPO в 2023 г., заявив, что к 2025 году планируют увеличить выручку более чем в 1,5 раза.

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