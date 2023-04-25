Двоих подростков-зацеперов поймали под Сызранью

В Самарской области сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних на станции Октябрьск, которые катались на грузовом поезде, зацепившись за вагон. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского линейного МВД на транспорте.

О подростках сообщил в дежурную часть машинист. На место незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних, пишет НИА «Самара».

Зацеперами оказались двое мальчиков 14 и 16 лет из Сызрани. Подростки рассказали, что приехали в Октябрьск погулять и, чтобы не скучать в ожидании электрички домой, решили развлечься. Они забрались на подножку грузового поезда и проехали несколько метров

Инспекторы провели с родителями и подростками профилактическую беседу. На родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В отношении 16-летнего мальчика составили протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для «зацеперов». Максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны увеличился до 4 тыс. рублей.