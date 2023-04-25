Новую школу построят в Тюмени к 2025 году

Власти Тюменской области заключили контракт на строительство новой школы в микрорайоне Березняковский. Стоимость выполнения работ составляет 1,4 млрд рублей.

Строительством займется АО «Тюменьтел». Школу планируют построить по типовому проекту, общая площадь четырехэтажного здания составит 21 тыс. кв. м. В учреждении обустроят столовую на 550 мест, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, гончарную мастерскую, телестудию и другие объекты. Об этом пишет портал «Наш город». Также во дворе расположат площадки для мини-футбола и настольного тенниса.

По поручению губернатора Тюменской области школу построят к июлю 2025 года. Учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. детей.

Ранее сообщалось о начале строительства новой крупной школы в Якутске. Учреждение на 990 детей построят в микрорайоне ДСК.