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В Петербурге проверили готовность филиала фонда «Защитники Отечества»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге 25 апреля глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева проверила готовность филиала.

Руководитель проверяла оснащение помещений всем необходимым и подготовку соцработников.

Филиал фонда будет поддерживать бойцов во всем: от медицинской помощи до переподготовки и трудоустройства. Кроме того, фонд готовится к началу работы в Ленинградской области.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции по защите Донбасса и семей погибших бойцов 3 апреля. Его учредителем является правительство РФ. Основными целями фонда стало персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение. Кроме того, фонд будет помогать в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 апреля заявил, что в ближайшее время правительство России примет постановление о возможности дополнительного профобразования для участников спецоперации в Донбассе и их семей. Он дополнил, что при трудоустройстве таких граждан работодатель сможет получить компенсацию на их заработную плату.

Россия 24 февраля 2022-го начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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