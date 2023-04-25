Пьяный мотоциклист пострадал при столкновении с авто в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) пьяный мотоциклист без прав пострадал при столкновении с легковушкой. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по республике.

Авария произошла около 9 утра 25 апреля на улице Воткинское шоссе, 71. Предварительно установлено, что 35-летний водитель легковой Chevrolet при развороте столкнулся с мотоциклистом, который в этот момент пытался совершить обгон, пишет Udm-info.ru.

За рулем мотоцикла находился молодой человек 2003 года рождения. Он получил различные травмы и был госпитализирован.

Как выяснилось, в момент ДТП мотоциклист находился в состоянии опьянения. Кроме того, у него отсутствовала специальная категория на управление двухколесным транспортом, уточняет ИА «Сусанин».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

23 апреля в Забайкальском крае водитель мотоцикла Racer нарушил правила проезда перекрестков и врезался в Toyota Chaser. Мотоциклист погиб. По данным ГИБДД, водительских прав соответствующей категории он не имел.