Байден официально заявил, что примет участие в выборах президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден официально объявил о намерении участвовать в избирательной кампании на высший государственный пост в 2024 году. Об этом политик заявил 25 апреля.

Он подчеркнул, что продолжит противостоять политике Республиканской партии и бороться за демократию.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы всё еще живы», — сказал он в видео.

По словам Байдена, вопрос в том, будет ли у американцев в ближайшие годы больше или меньше свободы, больше или меньше прав.

«Я знаю, каким должен быть ответ, и я думаю, что ты тоже. Это не время, чтобы быть самодовольным. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — заключил он.

Вице-президент Камала Харрис также заявила о готовности баллотироваться вместе с Байденом.

Байден сделал это заявление спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

В середине апреля бывший американский лидер Дональд Трамп выразил сомнение, что действующий глава государства переизберется в 2024 году. Трамп заявил, что с ним «что-то не так».

Согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.