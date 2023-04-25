Карта спецоперации на Украине 25 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 25 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Двуречной и Синьковки Харьковской области. В районах Орлянского, Крахмального, Новоселовского и Стельмаховки ЛНР пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и один пикап. В районе Терновой уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки ДНР. За сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. Поражены подразделения ВСУ в районах Богдановки, Красного и Ступочки ДНР. Потери противника составили до 360 украинских военнослужащих и наемников, семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям противника в районах Угледара, Павловки ДНР, Новоданиловке и Каменском Запорожской области. За сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3849 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8849 танков и других боевых бронированных машин, 1094 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4655 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9762 единицы специальной военной автомобильной техники.