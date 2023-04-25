Зампред Совбеза Медведев заявил, что тихий раздел Украины лучше ее вступления в НАТО

Раздел Украины Польшей и другими государствами лучше, чем присоединение страны к Североатлантическому альянсу и развязывание третьей мировой войны, заявил 25 апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание».

Он отметил, что польские власти уже обсуждают с Киевом возможность конфедерации, а впоследствии и унии, при этом Варшава спешит реализовать свои планы, пока для этого есть возможности.

«Выскажу крамольную мысль. Уж лучше тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война <...> Забрать себе западные регионы Украины Польша <...> и Венгрия с Румынией, мечтают уже не первый десяток лет», — сказал Медведев.

В начале апреля украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ «политических, экономических и исторических».

Однако после этого бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной.

В это же время на одной из пресс-конференций в Брюсселе генсека НАТО Йенса Столтенберга вновь спросили о перспективах членства Украины в альянсе, на это он ответил, что данный вопрос не будет иметь значения без победы Киева в конфликте.

При этом еще в феврале украинский премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Вооруженные силы Украины благодаря технике и методикам НАТО фактически стали армией военного альянса.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года.