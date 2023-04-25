Крупный пожар на предприятии в Приморском крае локализован

Крупный пожар в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края удалось локализовать. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в МЧС РФ.

«В 21:06 (14:06 мск. — Ред.) пожар локализован на площади 12 тыс. кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Возгорание произошло ранее в этот день в здании на улице Свердлова. По данным МЧС, пожарные прибыли на место происшествие спустя пять минут после вызова. До их приезда из цеха самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Отмечалось, что пожар стремительно распространялся из-за сильной ветровой нагрузки. К тушению привлекли два пожарных поезда.