Тело мужчины нашли в реке в Астраханской области

Тело мужчины нашли в реке в Камызякском районе Астраханской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел 24 апреля. В 15:49 поступило сообщение, что в реке Гандурино, протекающей в одноименном селе, на улице Набережная, 68, обнаружен труп.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался местный житель 1984 года рождения. Известно, что при жизни мужчина злоупотреблял алкоголем, отмечает «Астрахань-24».

Ранее в апреле сообщалось, что труп мужчины извлекли из реки Лыбедь в Рязани. Внешних признаков насильственной смерти на теле не было.