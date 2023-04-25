Очистка памятников стартовала на территории Красноярска

Специалисты МП «Управление зеленого строительства» приступили к очистке памятников в Красноярске. Работы проводятся позже обычного срока из-за неблагоприятных погодных условий.

Всего рабочим требуется очистить свыше 80 скульптур, в том числе памятники Василию Сурикову, Андрею Поздееву, Александру Пушкину и другие. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Памятники, которые находятся на территориях организаций и предприятий, приводят в порядок силами самих компаний.

Очистка памятников проводится два-три раза в год — сразу после зимы, перед зимой, а также к праздникам. Однако монумент могут привести в порядок в любое время года, если требуется внеплановая очистка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске планируют обустроить два новых сквера. Они будут располагаться в Солнечном и в Зеленой Роще.