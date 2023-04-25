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Американист допустил ведение Байденом «грязной» политической кампании

Эксперт РСМД Суховерхов: Байден может вести против Трампа «грязную» политическую кампанию
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Действующий президент США Джо Байден может вести «грязную» политическую кампанию на выборах главы государства в 2024 году. Об этом 25 апреля «Известиям» заявил программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

Ранее в этот день Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборах главы государства в 2024 году.

«Грязная кампания может быть в том смысле, что она будет больше фокусироваться на том, чтобы бить по слабостям оппонента, нежели фокусироваться на том, что нужно делать для того, чтобы решать ворох накопившихся проблем в стране. Мы даже не говорим о внешней политике, мы говорим о внутренней. Это миграционный кризис, это до сих пор проблемы с шутингами, проблемы с налогами и так далее», — сказал эксперт.

Суховерхов добавил, что в настоящее время складывается ситуация, в которой за президентское кресло будут бороться Байден и его оппонент, кандидат от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп. В таком случае, считает американист, борьба будет жесткой.

«Как минимум потому, что этого будут хотеть избиратели. Ядро Трампа — жесткие консерваторы, а у демократов — сторонники Байдена и леволиберальное крыло партии, а также сторонники ЛГБТ», — заключил собеседник «Известий».

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10 апреля Трамп предложил избавиться от Байдена для решения всех проблем страны. Также он заявил, что при существующей политике Белого дома Соединенные Штаты скоро скатятся в третью мировую войну, вести которую придется без боеприпасов.

7 апреля Трамп назвал администрацию нынешнего американского лидера самой некомпетентной за всю историю страны. Экс-глава Белого дома указал на то, что из-за этой некомпетентности нынешних американских властей США столкнулись с множеством серьезных проблем, таких как миграционный кризис, фактическая потеря долларом статуса мирового валютного стандарта, а также приближение мира в целом к третьей мировой войне.

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