Легковушка сбила пешехода на дороге в Тверской области

В Тверской области легковой отечественной автомобиль сбил пешехода на дороге. Пострадавший госпитализирован, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 24 апреля на 4-м км автодороги М-10 «Россия» — Лихославль. Водитель «Лады Гранта» допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи в Твери, пишут «Тверские ведомости». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

11 апреля в Краснодарском крае 70-летний водитель Hyundai Accent наехал на 37-летнего мужчину, который лежал на дороге по ходу движения авто. Мужчина погиб на месте.