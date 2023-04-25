Житель Магаданской области отдал мошенникам 364 тыс. рублей

Житель Магаданской области лишился 364 тыс. рублей из-за телефонных мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Информация о преступлении поступила в отделение МВД России по Ягоднинскому району. 32-летний мужчина рассказал, что с ним с помощью мессенджера связался незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он убедил магаданца, что на счетах мужчины замечена подозрительная активность. Затем потерпевшему позвонил «сотрудник правоохранительных органов».

Собеседники убедили магаданца перевести все средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. После осуществления переводов злоумышленники перестали выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Сыктывкаре мошенники обманули 65-летнего пенсионера. Мужчина лишился 7,6 млн рублей. Потерпевший считал, что инвестирует средства в акции.