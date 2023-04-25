«Дачный» трамвай в Ульяновске будет ходить до позднего вечера

Работу социально значимого «садоводческого» трамвая № 107 продлят до 21:00 со среды, 26 апреля. Ранее последний рейс отходил в 17:55, сообщает ulpravda.ru.

Сейчас от северного трамвайного депо до СНТ «Сокольники» курсирует один трамвай, с 1 мая запустят второй. Интервал движения сократится до полутора часов.

По словам мэра Ульяновска Александра Болдакина, на маршрут № 107 специально поставили вагон модели «Львёнок». У него самый низкий пол из всех имеющийся в «Ульяновскэлектротрансе», что очень удобно для пенсионеров и пассажиров, которые берут на дачу инвентарь с саженцами.

Ранее в апреле россиянам назвали пять распространенных мошеннических схем при продаже дачи. Первая и самая распространенная схема — поддельный паспорт.