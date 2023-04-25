Американист оценил шансы Байдена на переизбрание

Действующий президент США Джо Байден имеет высокие шансы на переизбрание в 2024 году. Об этом 25 апреля «Известиям» заявил программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов.

Ранее в этот день Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборах главы государства в 2024 году.

«В целом у президентов, вице-президентов, как действующих, так и бывших, по определению очень высокие шансы на переизбрание. Это связано с тем, что они более узнаваемы, что люди помнят, как проводилась их политика. Что касается непосредственно Байдена, то его позиция автоматически сильнее, чем, по крайней мере, на данный момент у выдвинувшихся кандидатов от демократов. Видимо, Демократическая партия будет делать ставку на Байдена», — сказал Суховерхов.

Эксперт добавил, что в настоящее время рейтинг и антирейтинг Байдена примерно одинаковые. Такая же ситуация у его оппонента, кандидата от Республиканской партии, бывшего президента США Дональда Трампа.

Собеседник «Известий» отметил, что пока складывается ситуация, в которой за президентское кресло будут бороться Байден и Трамп, однако «ближе к зиме всё может сильно измениться».

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

Также, согласно опросу агентства Associated Press, который прошел 6 февраля, большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок: идею его переизбрания поддержали только 37% представителей Демократической партии.