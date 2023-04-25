Реклама
Прямой эфир
Политика
Персоной нон грата в РФ объявлен 1-й секретарь посольства Молдавии
Мир
Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года
Происшествия
В Запорожской области ВСУ обстреляли город Токмак
Мир
Глава Еврокомиссии сообщила о выделении Украине очередного транша в €1,5 млрд
Общество
В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии

Жителей города приглашают на маркеты Московской Недели Моды

0
Фото: mos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На маркетах Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля, жители и гости столицы смогут получить консультации стилистов, а также посетить открытые выступления спикеров на темы моды и стиля.

«Маркеты Московской недели моды — событие не только дающее возможность заявить о себе и найти аудиторию брендам со всей страны, но и отвечающее интересу горожан. Москвичи и гости столицы смогут не только познакомиться с новыми, самобытными российскими брендами, но и принять участие в бесплатных консультациях от профессионалов сферы моды и красоты, а также больше узнать о стиле и о работе отечественных дизайнеров благодаря паблик-токам», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!» состоятся выступления на темы моды и стиля. Расписание активностей будет доступно на официальном сайте Московской недели моды. Прямые эфиры с маркетов Московской недели моды будут также доступны онлайн: трансляции пройдут на платформе ВКонтакте в официальном сообществе и на платформе VK Видео.

В рамках маркетов Московской недели моды запускается совместный спецпроект с парфюмерными супермаркетами «Золотое яблоко». После выбора дизайнерской одежды на маркетах посетительницы смогут завершить свой образ: сделать бесплатную укладку и макияж с помощью экспертов.

На площадках всех торговых центров помогут определиться с образом и проконсультировать по шоппингу лучшие выпускники школы стилистов-имиджмейкеров. В ТРК «Европолис» (Ростокино), ТРЦ «Павелецкая плаза» и ТРЦ «Хорошо!» будут представлены дизайнеры женской одежды повседневного стиля и премиум сегмента. На втором этаже ТРЦ «Хорошо!» также можно будет приобрести аксессуары и обувь в спортивном и уличном стиле. В ТРЦ «Океания» будут представлены мужские, женские, детские и unisex-коллекции одежды и аксессуаров, а также стритстайл- и экологичные марки. В ТЦ «Метрополис» сосредоточится продукция премиум-уровня, среди которой будут аксессуары и одежда. В ТРЦ «Ривьера» можно будет приобрести женскую одежду и аксессуары, в том числе эко-коллекции. В ТРК VEGAS Крокус Сити будет представлен широкий ассортимент женской одежды и аксессуаров: от базового стиля до пляжной одежды. Список брендов и локации продаж будут опубликованы на официальном сайте Московской недели моды.

Напомним, маркеты Московской недели моды пройдут с 28 по 30 апреля в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!», ТРК VEGAS Крокус Сити. В течение трех дней, одежда, обувь и аксессуары от почти 700 дизайнеров и брендов из 96 городов России будут доступны к покупке жителям и гостям столицы. Часть претендентов представит свою продукцию на фестивальных площадках «Московских сезонов».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023