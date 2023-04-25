Жителей города приглашают на маркеты Московской Недели Моды

На маркетах Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля, жители и гости столицы смогут получить консультации стилистов, а также посетить открытые выступления спикеров на темы моды и стиля.

«Маркеты Московской недели моды — событие не только дающее возможность заявить о себе и найти аудиторию брендам со всей страны, но и отвечающее интересу горожан. Москвичи и гости столицы смогут не только познакомиться с новыми, самобытными российскими брендами, но и принять участие в бесплатных консультациях от профессионалов сферы моды и красоты, а также больше узнать о стиле и о работе отечественных дизайнеров благодаря паблик-токам», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!» состоятся выступления на темы моды и стиля. Расписание активностей будет доступно на официальном сайте Московской недели моды. Прямые эфиры с маркетов Московской недели моды будут также доступны онлайн: трансляции пройдут на платформе ВКонтакте в официальном сообществе и на платформе VK Видео.

В рамках маркетов Московской недели моды запускается совместный спецпроект с парфюмерными супермаркетами «Золотое яблоко». После выбора дизайнерской одежды на маркетах посетительницы смогут завершить свой образ: сделать бесплатную укладку и макияж с помощью экспертов.

На площадках всех торговых центров помогут определиться с образом и проконсультировать по шоппингу лучшие выпускники школы стилистов-имиджмейкеров. В ТРК «Европолис» (Ростокино), ТРЦ «Павелецкая плаза» и ТРЦ «Хорошо!» будут представлены дизайнеры женской одежды повседневного стиля и премиум сегмента. На втором этаже ТРЦ «Хорошо!» также можно будет приобрести аксессуары и обувь в спортивном и уличном стиле. В ТРЦ «Океания» будут представлены мужские, женские, детские и unisex-коллекции одежды и аксессуаров, а также стритстайл- и экологичные марки. В ТЦ «Метрополис» сосредоточится продукция премиум-уровня, среди которой будут аксессуары и одежда. В ТРЦ «Ривьера» можно будет приобрести женскую одежду и аксессуары, в том числе эко-коллекции. В ТРК VEGAS Крокус Сити будет представлен широкий ассортимент женской одежды и аксессуаров: от базового стиля до пляжной одежды. Список брендов и локации продаж будут опубликованы на официальном сайте Московской недели моды.

Напомним, маркеты Московской недели моды пройдут с 28 по 30 апреля в ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо!», ТРК VEGAS Крокус Сити. В течение трех дней, одежда, обувь и аксессуары от почти 700 дизайнеров и брендов из 96 городов России будут доступны к покупке жителям и гостям столицы. Часть претендентов представит свою продукцию на фестивальных площадках «Московских сезонов».