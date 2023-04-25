В Забайкальском крае 150 человек пострадали от укусов клещей

С начала 2023 года 150 жителей Забайкальского края пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Активность вредителей наблюдается в 17 районах края, в том числе в Чите. Первый укус клеща был зарегистрирован еще 20 марта.

Жителям Забайкалья напоминают, что 24 района являются эндемичными по энцефалиту. Лучшим способом защиты от заболевания является вакцинация.

Ранее сообщалось, что в Сахалине на исследования в лабораторию поступили 17 клещей. Пять особей оказались заражены боррелиозом.