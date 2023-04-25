Президент Украины Владимир Зеленский изменил свою риторику после выборов на 180 градусов, став «ястребом войны», и предал своих избирателей. Такое мнение украинский журналист Руслан Коцаба высказал во вторник, 25 апреля.

Он объяснил милитаризацию риторики украинского лидера тем, что он «абсолютно несубъектен».

«Зеленский довольно талантливый актер, поэтому удивляться каким-то его метаморфозам — это большая ошибка. Сейчас он играет роль верховного главнокомандующего. Зеленский не менялся, он просто изначально не был сам собой», — сказал Коцаба в беседе с Lenta.Ru.

По мнению журналиста, Зеленский будет последним президентом Украины, так как он может сохранять популярность только пока идут боевые действия.

«Он сохраняет популярность только пока идут бои. Как только они закончатся, «партия войны» проиграет», — считает Коцаба.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, как изменялся облик Майдана в Киеве, во время которого произошел государственный переворот на Украине.

По его словам, изначально это было за какие-то не совсем понятные европейские ценности. Потом это звучало против неудобного и неприятного президента, а на каком-то этапе это начало звучать против России, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 18 апреля, газета Politico написала о том, что Украину ждет новый майдан и госпереворот после окончания российской специальной военной операции (СВО). Один из бывших украинских министров на условиях анонимности рассказал изданию, что конфликт породил в людях жажду к переменам, передает RT. По его мнению, граждане будут хотеть денег и завершения реформы, которые они требовали почти 10 лет назад.