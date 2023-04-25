В рязанскую колонию пытались передать телефон в пасхальном куличе

В рязанскую исправительную колонию № 2 пытались передать заключенным запрещенные предметы, спрятанные в продуктах питания, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Во время досмотра посылок сотрудники тюрьмы обратили внимание на пасхальный кулич. Оказалось, что внутри спрятан мобильный телефон. Второй мобильник был спрятан в буханке хлеба, пишет РИА «7 новостей».

Средства связи предназначались осужденному по ст. 228 («Распространение или хранение наркотиков»), отмечает 62INFO.ru. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в апреле сообщалось, что заключенный сбежал из колонии в Ставропольском крае. В марте осужденного этапировали из Новороссийска. В настоящее время ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов.