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Семь новых персонажей появятся в парке развлечений на «Острове мечты»

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Фото: парк развлечений «Остров мечты»
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1 мая в городском променаде «Острова мечты» состоится презентация новых символов парка развлечений — дримчиков. Посетителям расскажут историю возникновения персонажей и предложат поучаствовать вместе с ними в бесплатных веселых играх и творческих мастер-классах. Все мероприятия бесплатные.

1 мая в 12:00 на площади «Москва» в городском променаде гостей познакомят с новыми героями «Острова мечты» — веселыми оранжевыми треугольниками.

Семь новых персонажей устроят для посетителей веселый праздник.

Екатерина Лошкарева, заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям ХК «Остров мечты»:

«История появления дримчиков неразрывно связана с логотипом «Острова мечты», представленным в виде семи треугольников. Наши персонажи — Алекс, Забава, Герой, Буян, Мия, Стас и Август — имеют собственный характер и отличительные фразы, которые раскрывают их индивидуальность. Все герои олицетворяют различные эмоции и черты характера, поэтому каждый посетитель сможет найти наиболее похожего на себя персонажа.

Дримчики — новые официальные символы парка развлечений. Мы также планируем выпускать сувениры и активно продвигать персонажей вне парка с помощью оригинальной мультипликации, чтобы сделать дримчиков популярными не только среди гостей нашего парка, но и среди широкой аудитории».

В 13:00 гости смогут приготовить леденцы из карамели вместе с Забавой и создать оригинальный дизайн на кепках вместе со Стасом.

В 14:00 и 16:00 для посетителей праздника Мия, Буян, Август, Алекс и Герой проведут веселую анимационную программу — всеми любимые с детства игры «Ручеек» и «Море волнуется», соревнования с угадыванием предметов и цветов, познавательные викторины, эстафеты на скорость и прохождение полосы препятствий с завязанными глазами.

В 15:00 Мия поможет всем желающим задекорировать солнцезащитные очки, а Буян покажет гостям необычные способы росписи виниловых пластинок.

В 17:00 Август проведет мастер-класс по созданию арт-рисунков из песка в бутылке, а Алекс покажет, как при помощи гирлянды, фигурок животных и блестящего декора создать волшебный светильник.

В 18:00 пройдет увлекательный мастер-класс от Героя по конструированию воздушных змеев.

В 18:30 посетителей «Острова мечты» ждет яркое завершение праздника — музыкальная дискотека, бумажное шоу и шоу мыльных пузырей.

Вход на мероприятие свободный.

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