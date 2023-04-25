Нутрициолог назвала самые полезные фрукты весной

Весной следует употреблять фрукты нового урожая, так как они содержат больше полезных витаминов и микроэлементов. Об этом 25 апреля рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

«Большинство фруктов в зимний и весенний период приезжают свежими из стран, где их только собрали. Транспортировка происходит в специальных условиях для сохранения всех питательных веществ. Эта категория фруктов будет наиболее полезной для организма весной», — сказала она «Газете.Ru».

По ее словам, весной в Россию приходят новые урожаи цитрусовых (апельсинов, лимонов, грейпфрутов, помело), яблок, груш, ананасов, бананов, манго и киви. Большая часть импортируется в Россию из Турции, Египта, Марокко, Пакистана и стран Латинской Америки. Зимой и весной поставки осуществляются преимущественно из Южного полушария.

Ранее, 22 апреля, врач превентивной медицины Анна Киреева рекомендовала есть весной цитрусовые, смородину, бананы и ананас. По ее словам, они являются самым главным источником витаминов.