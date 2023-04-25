В Саратове пенсионерка едва не сожгла квартиру из-за лампы

Квартира пожилой женщины загорелась в Заводском районе Саратова из-за включенного светильника, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

ЧП произошло ночью 24 апреля в пятиэтажном доме № 225, расположенном на улице Огородная. Пенсионерка 87 лет вечером включила настольную лампу с абажуром и забыла про нее. Через какое-то время абажур загорелся и огонь перекинулся на вещи, лежавшие на столе.

На место пожара выехали два пожарных расчета. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Пострадавших не было, отмечает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее в апреле сообщалось, что мужчина пострадал при пожаре в частном гараже в Якутске. ЧП произошло на улице Автострада 50 лет Октября.