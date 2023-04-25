Боррель пообещал ускорить оказание военной помощи Украине
Глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 апреля пообещал, что Евросоюз будет делать всё возможное для усиления военной помощи Украине.
«Поверьте мне, мы делаем всё, что возможно, чтобы сдержать наше обещание. Я не могу вам дать точные цифры, они изменяются день ото дня. Но ясно, что первое направление работы, то есть передача боеприпасов из военных резервов государств-членов, пока вылилось прежде всего в поставку ракет — более тысячи ракет, поставленных Украине», — сказал Боррель на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Он отметил, что в ЕС увеличат объем помощи, а также добавил, что обратится к министрам обороны стран — членов Евросоюза с просьбой ускорить поставки оружия, снарядов и военной техники Киеву.
В марте капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что военный потенциал Европейского союза сильно ослаб из-за поставок вооружения Украине.
При этом Совет Европейского союза 14 марта увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины. Таким образом, финансовый потолок фонда повысился до €7,979 млрд до 2027 года.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.