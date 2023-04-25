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Боррель пообещал ускорить оказание военной помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 апреля пообещал, что Евросоюз будет делать всё возможное для усиления военной помощи Украине.

«Поверьте мне, мы делаем всё, что возможно, чтобы сдержать наше обещание. Я не могу вам дать точные цифры, они изменяются день ото дня. Но ясно, что первое направление работы, то есть передача боеприпасов из военных резервов государств-членов, пока вылилось прежде всего в поставку ракет — более тысячи ракет, поставленных Украине», — сказал Боррель на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Он отметил, что в ЕС увеличат объем помощи, а также добавил, что обратится к министрам обороны стран — членов Евросоюза с просьбой ускорить поставки оружия, снарядов и военной техники Киеву.

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В марте капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что военный потенциал Европейского союза сильно ослаб из-за поставок вооружения Украине.

При этом Совет Европейского союза 14 марта увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины. Таким образом, финансовый потолок фонда повысился до €7,979 млрд до 2027 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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