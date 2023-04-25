В Забайкалье площадь пожара в поселке увеличилась до 1,8 тыс. кв. м

В поселке Баляга площадь пожара увеличилась до 1,8 тыс. кв. м, огонь перекинулся еще на два дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю во вторник, 25 апреля.

«Возгорание пиломатериалов на площади 1,5 тыс. кв. м и восьми домов общей площадью 300 кв. м, из них два нежилых дома», — уточнили в ведомстве.

При этом общая площадь пожара составляет 800 кв. м (600 кв. м — деревообрабатывающий цех и 200 кв. м — дома).

Ликвидации пожара препятствует сухая и ветреная погода, порывы ветра достигают до 15 м/с.

«К тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд, направлена дополнительная аэромобильная группировка МЧС России. Кроме того, прибыл пожарный поезд и следуют два вертолета Ми-8», — отметили в пресс-службе.

25 апреля утром в Забайкальском крае загорелось деревообрабатывающее предприятие. Уточнялось, что происходит загорание в деревообрабатывающем цехе с переходом огня на четыре жилых дома и два нежилых.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края. Площадь возгорания составила 12 тыс. кв. м. Из-за сильной ветровой нагрузки произошло стремительное распространение огня.