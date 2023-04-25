Реклама
Прямой эфир
Политика
Персоной нон грата в РФ объявлен 1-й секретарь посольства Молдавии
Мир
Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года
Происшествия
В Запорожской области ВСУ обстреляли город Токмак
Мир
Глава Еврокомиссии сообщила о выделении Украине очередного транша в €1,5 млрд
Общество
В Москве открылся первый ресторан Rostic’s
Общество
Генпрокуратура проверит главу киргизского представительства пирамиды Finiko
Политика
Посол Молдавии в Москве прибыл в МИД РФ
Экономика
ФАС возобновила мониторинг цен на авиабилеты по России
Мир
Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля
Мир
Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН
Мир
Военнослужащий РФ сообщил об обстреле ВСУ эвакуационных групп
Мир
Посол Антонов сообщил об очередной отмене властями США церемонии на Эльбе
Мир
МИД РФ указал на готовность защищаться всеми средствами при агрессии

В Забайкалье площадь пожара в поселке увеличилась до 1,8 тыс. кв. м

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Баляга площадь пожара увеличилась до 1,8 тыс. кв. м, огонь перекинулся еще на два дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю во вторник, 25 апреля.

«Возгорание пиломатериалов на площади 1,5 тыс. кв. м и восьми домов общей площадью 300 кв. м, из них два нежилых дома», — уточнили в ведомстве.

При этом общая площадь пожара составляет 800 кв. м (600 кв. м — деревообрабатывающий цех и 200 кв. м — дома).

Ликвидации пожара препятствует сухая и ветреная погода, порывы ветра достигают до 15 м/с.

«К тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд, направлена дополнительная аэромобильная группировка МЧС России. Кроме того, прибыл пожарный поезд и следуют два вертолета Ми-8», — отметили в пресс-службе.

Очаги влияния: как страны ШОС будут бороться с пожарами и эпидемиями
Руководители профильных ведомств обсудили в Нью-Дели сотрудничество при ликвидации ЧС

25 апреля утром в Забайкальском крае загорелось деревообрабатывающее предприятие. Уточнялось, что происходит загорание в деревообрабатывающем цехе с переходом огня на четыре жилых дома и два нежилых.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края. Площадь возгорания составила 12 тыс. кв. м. Из-за сильной ветровой нагрузки произошло стремительное распространение огня.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023